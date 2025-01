Tensión entre Colombia y Estados Unidos: el gobierno colombiano aceptó los términos de Donald Trump

Colombia aceptó todos los términos

La Casa Blanca aseguró que "el Gobierno de Colombia está de acuerdo con todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los ilegales extranjeros de Colombia retornados desde Estados Unidos, incluidos los aviones militares, sin limitaciones o retrasos".

El severo comunicado emitido por la Casa Blanca asegura que, según este acuerdo, los aranceles prometidos por Donald Trump contra las importaciones colombianas y las sanciones "no se firmarán, a no ser que Colombia no honre este acuerdo".

"Las restricciones de visados emitidos por el Departamento de Estado y las inspecciones reforzadas de Aduanas y de Protección Fronteriza se mantendrán en efecto hasta que el primer avión cargado de deportados colombianos regrese con éxito", añadió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El presidente Trump continuará protegiendo con fuerza la soberanía de nuestra nación y espera que otras naciones del mundo cooperen por completo y acepten las deportaciones de sus ciudadanos ilegalmente presentes en los Estados Unidos", señala el comunicado.

►TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos inició deportaciones masivas a Guatemala y El Salvador con aviones militares

Las sanciones de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la imposición de aranceles del 25% sobre todos los productos colombianos, una tarifa que se elevará al 50% dentro de una semana, y la revocación de visas para los altos cargos del Gobierno colombiano y sus familias.

colombia-estadosunidos-efe3.webp La embajada de los Estados Unidos este domingo en Bogotá en Colombia. Crédito: EFE/ Carlos Ortega.

El mandatario ordenó inspecciones reforzadas en las aduanas y los controles fronterizos para "todos" los ciudadanos y mercancías colombianas, y la "imposición total" de sanciones fiscales, bancarias y financieras a Colombia, a lo que se sumó el anuncio de la suspensión de la emisión de visados en la sección consular en Bogotá.

El Gobierno estadounidense tomó estas medidas por "la negativa" del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a "aceptar dos vuelos de repatriación que había autorizado previamente".