La investigación sobre la muerte de Liam Payne baraja posibilidades que pueden cambiar el rumbo del caso

El ex One Direction no dejó pistas claras al momento de su muerte. Si bien la situación se acopló a cómo Liam Payne estaba llevando su vida antes de eso -con varios problemas de índole emocional ocultos tras el consumo de drogas- se pone en tela de juicio que el cantante proveniente de Inglaterra haya cometido un acto de suicidio. Nuevas investigaciones subrayan otras posibilidades.