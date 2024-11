El cofundador de Google le dará su fortuna a Elon Musk antes que a la caridad y ésta es la razón

El planeta Marte y el futuro de la humanidad

Ya lo había dicho durante una entrevista con Charlie Rose en la conferencia TED: el cofundador de Google, Larry Page, sorprendió al mundo con una declaración inesperada sobre su visión de la filantropía y el legado. En lugar de mencionar fundaciones benéficas o herederos, Page sugirió que consideraría dejar su fortuna a Elon Musk, el visionario detrás de Tesla y SpaceX. ¿La razón? Musk compartía una misión audaz: colonizar Marte para "respaldar a la humanidad."

En la entrevista realizada hace alrededor de diez años, Rose recordó comentarios previos de Page y le pidió detalles sobre su inusual postura. Según la transcripción del programa, Page respondió: "Él realmente quiere ir a Marte, quiere respaldar a la humanidad." Además, añadió: "Es una empresa y, a la vez, algo filantrópico. Nosotros -en Google- buscamos hacer cosas similares."

google1.JPG

Page defendió su creencia de que las empresas, si están bien dirigidas, pueden impulsar cambios revolucionarios. "Muchas compañías no sobreviven en el tiempo porque pierden de vista el futuro", explicó. Para él, tanto Google como SpaceX representaban la innovación necesaria para construir un mejor mañana.

Una amistad que unió los intereses tecnológicos

Durante años, Page y Musk compartieron una estrecha amistad. Musk incluso se alojaba frecuentemente en la casa de Page durante sus visitas a Silicon Valley, y ambos figuraron en la lista de Fortune en 2016 como "Líderes Empresariales que No Sabías que Eran Mejores Amigos." En una ocasión, Musk intentó vender Tesla a Google por $11 mil millones. Ambos acordaron la transacción de manera informal, pero el trato se canceló cuando Tesla ya no necesitó "un salvador."

Sin embargo, la relación entre Page y Musk se deterioró alrededor de 2013. Musk expresó cada vez más preocupación sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA), un enfoque que chocaba con la perspectiva optimista de Page. En una fiesta de cumpleaños de Musk, ambos discutieron acaloradamente sobre el tema, y Page llegó a acusar a Musk de ser "especista" por priorizar los intereses humanos sobre otras formas de inteligencia.

cofunderofgoogle.jpg El cofundador de Google, Larry Page.

La situación se agravó cuando Musk cofundó OpenAI, una organización destinada a garantizar la seguridad de la IA, percibida como una competencia directa para Google, que había adquirido DeepMind, una empresa líder en el desarrollo de IA. Musk incluso intentó disuadir al CEO de DeepMind de vender a Google, aumentando las tensiones entre ambos.

Peleados y unidos al mismo tiempo

A pesar de su distanciamiento, Musk ha expresado interés en retomar la amistad. En un podcast de 2023 con Lex Fridman, Musk declaró: "Me gustaría volver a ser amigo de Larry. No lo he visto en mucho tiempo." Sin embargo, también reconoció que Page podría no sentir lo mismo, señalando: "Él ya no quiere hablar conmigo."

La historia de Page y Musk es un ejemplo fascinante de cómo la ambición de cambiar el mundo puede unir y, al mismo tiempo, dividir a dos de los líderes más visionarios de nuestra era.