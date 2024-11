¿Duermes lo suficiente? Descubre si tu sueño es óptimo con esta nota

Los efectos negativos de dormir poco

Las investigaciones indican que la falta crónica de sueño aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, hipertensión y problemas metabólicos, además de hacernos más vulnerables a las infecciones. Algunos estudios a largo plazo también han vinculado la privación de sueño con la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales. En contraste, dormir lo suficiente puede reducir el estrés, mejorar la concentración e incluso fortalecer el sistema inmunológico.

dormir860-2-700x366.jpg

No es necesario perder muchas horas de sueño para experimentar efectos negativos en la salud. Según los expertos, si una persona duerme de manera constante incluso 15 minutos menos de lo que necesita para sentirse bien, ya se considera que está sufriendo privación de sueño. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los adultos duerman entre siete y nueve horas por noche.

Cómo están los datos en Estados Unidos

Sin embargo, aproximadamente uno de cada tres adultos en Estados Unidos duerme menos de siete horas diarias. Los estudios sugieren que la falta de sueño se ha vuelto más común en las últimas décadas, en parte debido a que los estadounidenses trabajan más horas y pasan más tiempo frente a pantallas de computadoras y teléfonos, los cuales emiten luz azul. Esta luz, similar a la del sol, activa receptores en el cerebro que nos mantienen despiertos y dificultan conciliar el sueño.

Cómo saber si duermes poco

En general, los expertos consideran que una persona sufre de privación de sueño si duerme menos de lo necesario o no obtiene un sueño reparador durante varios días a la semana por un período prolongado. Gamaldo añade que no descansar lo suficiente en el horario óptimo para el reloj biológico —generalmente entre las 11 p.m. y las 7 a.m., aunque esto puede variar— puede afectar la calidad del sueño y contribuir a la privación del mismo.

Ahora lo sabes: si quieres descansar mejor, es una buena idea poner horarios para desconectar de las pantallas.