Sueño ligero y longevidad: cuándo es parte del envejecimiento y cuándo puede ser una señal de alerta

Esto provoca:

Microdespertares frecuentes.

Menor tiempo en sueño profundo.

Mayor sensibilidad a ruidos y cambios de temperatura.

Ciclos de descanso más cortos y menos estables.

sueño-longevidad-freepik-(1) Cuando el sueño ligero se combina con otros síntomas cognitivos o funcionales, puede convertirse en una señal de alerta que requiere evaluación profesional. Crédito: Freepik.

Investigadores de Harvard confirman que los adultos mayores experimentan más interrupciones nocturnas y menos sueño profundo, lo que afecta la calidad del descanso reparador, clave para la longevidad.

¿Cuándo es normal y cuándo puede ser un síntoma grave?

Normal en el envejecimiento saludable:

Despertares breves.

Sueño más liviano.

Menor tolerancia a estímulos externos.

Ciclos más cortos.

Estos cambios, por sí solos, no implican deterioro cognitivo.

Puede ser señal de alerta si se acompaña de:

Pérdida de memoria reciente.

Cambios en la conducta.

Desorientación.

Somnolencia diurna excesiva.

Caídas o torpeza motriz.

En estos casos, los especialistas recomiendan una consulta neurológica.

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Sueño y longevidad: por qué dormir bien importa más de lo que creemos

Dormir bien no solo mejora el bienestar diario: también está directamente relacionado con vivir más y mejor. Un análisis de la London School of Economics basado en 47 millones de noches de sueño mostró que mantener horarios regulares y dormir alrededor de 7 horas reduce el riesgo de muerte prematura en un 24%.

Otros estudios citados por Infobae indican que dormir menos de seis horas de manera crónica aumenta en un 20% la probabilidad de morir antes que quienes duermen entre siete y ocho horas.

Además, investigadores de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón encontraron que la falta de sueño tiene un impacto más fuerte en la longevidad que la dieta o el ejercicio.

El sueño ligero puede ser normal, pero no hay que ignorar el descanso

El sueño, el descanso y la longevidad están profundamente conectados. Un sueño más ligero es esperable con la edad, pero la calidad del descanso sigue siendo un pilar esencial para vivir más y mejor. Mantener rutinas estables, cuidar el ambiente de descanso y consultar ante cambios bruscos es clave para proteger la salud a largo plazo.