angela aguilar avión.jpg Este viaje puede solucionar los problemas de la familia.

Debido a esto, la cantante ha sido muy criticada por todo el mundo y abucheada en sus presentaciones. Debido a esto, rechazó que la revista Glamour le otorgara el título de "Mujer del año".

Pepe Aguilar compartió un video el 1 de diciembre en el cual hablaba de la situación y aseguraba: “No quiero echar pleito, nomás les voy a decir lo que es la verdad porque me causaron curiosidad estas cosas”. Además, agregó que no contesta al señalamiento y confirmó que sí se marchará de México, pero no aseguró que el motivo era por el rechazo social hacia su hija.

Una confusión

Pero luego de varios debates, Pepe Aguilar aclaró: “Bueno, si nos vamos a ir del país porque tengo unas vacaciones que me regaló mi vieja. Vamos a ir a echarnos unos tacos a Madrid, hombre, porque allá hay muy buenos tacos”.

pepe aguilar.jpg Se ha rumoreado que Pepe Aguilar ha pagado para aumentar la reputación de su hija.

Además, agregó: “Pero, ¿Qué me voy a andar yendo del país, por el amor de Dios, y cómo voy a dejar de tocar en México?”. Luego promocionó sus próximos shows que dará con Ángela Aguilar y Leonardo.

Pepe Aguilar comentó indignado: “Tenemos ‘shows’ con caballos, en palenques, como siempre ha sido. No crean tarugadas. ¿Cómo pudiera dejar de estar trabajando en México? ¡Por favor, Dios mío!”.