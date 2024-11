En septiembre un programa de espectáculo reveló que la familia de un exmusico de los Aguilar exige el pago de ciertas cifras tras la muerte d su esposos quien era musico, durante la pandemia Covid19.

angela y pepe.avif Hace varios días que padre e hija no se ven juntos.

En el programa contaron: “Resulta que durante la pandemia una persona que trabajaba con Pepe, una persona del equipo falleció. Entonces la esposa, ahora viuda, está pidiendo que se le pague lo que se le tenía que haber pagado por diferentes razones”.

Arturo Yahir Caridad es el musico que trabajó con Angela y Pepe Aguilar por 20 años, murió y ahora su familia exige una liquidación pero señalan que para recibir su pago, tenia que firmar una hoja en al que renunciaba a sus derechos laborales.

►TE PUEDE INTERESAR: Ángela Aguilar podría perder el título de "Mujer de año" por votación de la gente

Ángela Aguilar ignora la denuncia

Pepe Aguilar solo respondió con un 5% de las prestaciones reclamadas lo que provocó que se comenzara una demanda en contra de la cantante y Ángela Aguilar, quien tiene una reacción inesperada frente a la demanda.

Segun Chisme No Like, Angela Aguilar decidió ignorar completamente la demanda y no se ha presentado a las citas en la cual ha sido solicitada.

angela y pepe aguilar.jpg Pepe Águilar es un cantante reconocido de México.

El medio comunicó: “Se entabla el juicio, se notifica a Ángela Aguilar, a Pepe, y a las empresas. En ese caso solo fue representado Pepe Aguilar; sin embargo, desconocemos por qué Ángela Aguilar no contesta a la demanda, no ofrece pruebas, no se presenta a la audiencia en la que estaba citada”

El abogado del musico reveló que Angela Aguilar al ignorar esta demanda se la considera culpable de los hechos que se le imputan. El abogado dijo: “Ángela está demandada, está llamada a juicio, fue legalmente notificada desde que se inició el proceso. La junta le dio un plazo legal para comparecer y ofrecer pruebas. Sin embargo, no ha tenido ninguna representación legal”