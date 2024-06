Respira profundo para saber cuál es la ciudad más feliz de Estados Unidos

En Estados Unidos, un reciente estudio internacional ha destacado a una ciudad en particular por su excepcional calidad de vida. Minneapolis, ubicada en el estado de Minnesota, ha sido distinguida como la ciudad más feliz de Estados Unidos, según un reciente ranking publicado por el Institute for Quality of Life. Este estudio internacional coloca a Minneapolis en la exclusiva categoría de ciudades “doradas”, basando su evaluación en cinco criterios principales: ciudadanos, gobernanza, economía, medio ambiente y movilidad.