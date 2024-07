Que es mejor para la salud el azúcar o los edulcorantes, según la ciencia

que_es_el_azucar_53944_0_600.jpg

¿Cuál es la mejor para la salud entre el azúcar o los edulcorantes?

Los números sobre diabetes y obesidad en Estados Unidos no paren de sorprender, por eso la duda respecto a la elección de azúcar o edulcorantes es de lo más común. Según Centers for Disease Control and Prevention, más de 38 millones de personas en los Estados Unidos tienen diabetes (aproximadamente 1 de cada 10) y entre aproximadamente el 90 y 95 % de ellas tiene diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 generalmente aparece en personas de 45 años o mayores, pero está apareciendo cada vez más en niños, adolescentes y adultos jóvenes.

El término edulcorantes engloba una serie de sustancias con sabor dulce pero sin las calorías del azúcar. A veces son cientos o decenas de miles de veces más dulces que el azúcar, por lo que una poca cantidad rinde mucho. Es así que este tipo de sustituto suele ser útiles para las personas que están tratando de adelgazar.

Los estudios a más largo plazo sobre los sustitutos del azúcar no han revelado beneficios en la pérdida de peso, e incluso han detectado algunos perjuicios. Es así que la Organización Mundial de la Salud recomendó evitar el uso de sustitutos del azúcar para controlar el peso o mejorar la salud, citando investigaciones que los relacionaban con mayores riesgos de problemas de salud como diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares, obesidad y muerte prematura.

El problema de consumir alimentos con azúcar agregada

Tanto el azúcar como sus sustitutos modifican y alteran las propiedades organolépticas una vez que son añadidos, en otras palabras las personas se acostumbra a un umbral de dulzor que no es real y que irá creciendo. Es decir, que para saciarse se necesitara más cantidad. En conclusión, no hay uno mejor que otro siempre y cuando se esté hablando de un sujeto sano y se respeten las cantidades recomendadas y/o se utilice el azúcar natural intrínseco de un alimento.