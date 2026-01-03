A favor y en contra: el testimonio de venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro

Trump Maduro

Sobre la situación actual tras la operación militar de Estados Unidos, explicó que "mi familia está bajo resguardo porque el país va a estar en condiciones críticas, como cortes de luz o de los sistemas de comunicación. No sabemos a dónde puede llegar esta situación".

Una voz a favor de Nicolás Maduro

En la voz contraria, un ciudadano venezolano comenzó a viralizar un audio en busca de evitar la intervención militar comandada por Donald Trump: "Hay que activarnos para movilizar en todo el Estado y todos los sectores. Ocupar las empresas. Cuando den la orden: huelga general. Ahora hace falta unidad, cohesión, conciencia, nervios de acero y máxima movilización para vencer".

En tanto que la periodista Astrid Anselmi detalló en exclusiva para Diario UNO que los blancos de los ataques fueron instalaciones militares, aunque desde el gobierno de Venezuela "hablan de ataques a civiles pero aún no ha sido confirmado" por las autoridades de ese país.

"Debido a la censura, es muy poca la información. Sólo hablan las versiones del Estado que replican su propia narrativa. Por eso las redes sociales son cruciales en este momento. Hace muchos años vivimos en un ambiente de censura y extrema represión", relató la periodista de Venezuela.