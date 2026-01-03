Inicio Politica Venezuela
Operación militar

A favor y en contra: el testimonio de venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro

Un venezolano radicado en Mendoza desde hace casi un década celebró el operativo internacional que derivó en la captura del presidente de Venezuela

Por Redacción de UNO [email protected]
Imagen de uno de los ataques en Venezuela.

En los últimos años, la situación política de Venezuela ha cosechado voces a favor y voces en contra. Esa grieta se hizo notar aún más este sábado, luego de la intervención militar de Estados Unidos que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Desde que Nicolás Maduro está en el poder en Venezuela, muchos residentes de ese país han emigrado a otros lugares en búsqueda de una mejor calidad de vida. Fue el caso de José Carrasco, quien lleva 8 años en Mendoza. Al enterarse de la nueva situación en su tierra natal se mostró "más alegre que nunca".

El venezolano dialogó con Radio Nihuil y aseguró que "estamos observando que hubo movimientos fuertes y ahora se ve un horizonte más claro de tener un país libre, con algo tan sencillo como poder tener un celular para poder enviar mensajes".

Trump Maduro

Sobre la situación actual tras la operación militar de Estados Unidos, explicó que "mi familia está bajo resguardo porque el país va a estar en condiciones críticas, como cortes de luz o de los sistemas de comunicación. No sabemos a dónde puede llegar esta situación".

Una voz a favor de Nicolás Maduro

En la voz contraria, un ciudadano venezolano comenzó a viralizar un audio en busca de evitar la intervención militar comandada por Donald Trump: "Hay que activarnos para movilizar en todo el Estado y todos los sectores. Ocupar las empresas. Cuando den la orden: huelga general. Ahora hace falta unidad, cohesión, conciencia, nervios de acero y máxima movilización para vencer".

En tanto que la periodista Astrid Anselmi detalló en exclusiva para Diario UNO que los blancos de los ataques fueron instalaciones militares, aunque desde el gobierno de Venezuela "hablan de ataques a civiles pero aún no ha sido confirmado" por las autoridades de ese país.

"Debido a la censura, es muy poca la información. Sólo hablan las versiones del Estado que replican su propia narrativa. Por eso las redes sociales son cruciales en este momento. Hace muchos años vivimos en un ambiente de censura y extrema represión", relató la periodista de Venezuela.

