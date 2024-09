Según la medicina, estos son los 5 arrepentimientos más comunes que tienen las personas en su lecho de muerte

hospital.png Los 5 arrepentimientos más comunes de las personas en su lecho de muerte.

Ungerleider es productora y host del podcast "TED Health", y fundadora de "End Well", una organización sin fines de lucro. La médica se muestra realmente interesada en compartir su sabiduría con los demás, por lo que próximamente lanzará un nuevo podcast "Before We Go". Según sus revelaciones, cuando las personas están por llegar al final de su vida, el presente los impulsa porque es lo único que tienen.

5 arrepentimientos comunes que las personas tienen en su lecho de muerte

A lo largo de los años, Ungerleider ha observado ciertos arrepentimientos que se repiten entre las personas que están en su lecho de muerte.

Desearía haber sido más valiente frente a la incertidumbre o la oportunidad.

Pasé mi vida trabajando demasiado y me perdí oportunidades que me dio la vida.

No pasé suficiente tiempo disfrutando de la compañía de las personas que amo.

Me enfoqué excesivamente en el futuro y perdí el contacto con el presente.

Permití que el miedo influyera en mis decisiones y no me animé a tomar riesgos.

¿Cómo podemos evitar sentirnos arrepentidos en los últimos días?

Para evitar todos estos pesares, Shoshana aconsejó: "Hágase periódicamente algunas preguntas importantes. ¿Cómo quiero emplear mi tiempo? ¿Qué es lo que más me importa en la vida?". Además, quiso dejar en claro que todos deberían tener presentes que el tiempo es impredecible y limitado. Llegar a los últimos días, con todos esos arrepentimientos debe ser frustrante y doloroso. Por eso, la experta en medicina sostiene, para quienes tienen la posibilidad, que es "fundamental vivir una vida larga y saludable, con buena calidad de vida".

SaveClip.App_277418797_719714856080466_2864864857531248007_n.jpg Shoshana Ungerleider es experta en medicina interna. Imagen de Instagram @shoshanamd.

Según Ungerleider, es importante ejercitarse con frecuencia, llevar una alimentación equilibrada, y evitar fumar u otras cuestiones que representan riesgos. Para concluir, la médica estadounidense reveló que reflexionar sobre la propia mortalidad, no importa la edad que tengas, puede ser algo interesante ya que "nos permite vivir mejor cada día con más sentido y propósito en nuestras vidas".