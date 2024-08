La playa de New York ideal para familias, con estacionamiento gratis y a 40 minutos de Manhattan

Paseo Marítimo New York.jpg

Ubicada en la Bahía Baja de New York, Midland Beach es una joya escondida perfecta para un día familiar. Desde Fort Wadsworth hasta Miller Field, esta playa ofrece una combinación de tranquilidad y diversión que es difícil de encontrar en otras partes de la ciudad.

Midland Beach comparte el paseo marítimo Franklin D. Roosevelt con South Beach, pero es menos concurrida, lo que la convierte en una opción ideal para familias que buscan un lugar más tranquilo para relajarse.

Qué puedes hacer en familia en la playa de New York

Midland Beach cuenta con varias atracciones que aseguran un día lleno de diversión para toda la familia. Entre ellas se incluyen un parque infantil, canchas de tenis y de shuffleboard, y una fuente con forma de tortuga marina que es especialmente popular entre los niños. Es una playa accesible, equipada con colchonetas de playa para acceso en silla de ruedas, lo que garantiza que todas las familias.

Durante la temporada de verano, que va hasta el 2 de septiembre de 2024, los socorristas están de guardia todos los días de 10 a.m. a 6 p.m. Es importante recordar que está prohibido nadar cuando los socorristas no están de servicio.

Midland Beach permite barbacoas en las áreas designadas en Midland Avenue y Lincoln Avenue, lo cual es perfecto para quienes desean disfrutar de una comida al aire libre. Además, el sendero para bicicletas y patines está abierto de 5:00 a.m. a 10:00 a.m., y el paseo marítimo ofrece un lugar encantador para pasear, aunque está cerrado de 9:00 p.m. a 6:00 a.m.

Cómo llegar a Midland Beach y su estacionamiento gratuito

Llegar a Midland Beach es sencillo, y se puede hacer fácilmente utilizando Google Maps para las direcciones precisas. Además, uno de los grandes beneficios de esta playa es su estacionamiento gratuito, lo cual es una gran ventaja en comparación con otras playas de la ciudad. Esto facilita la visita sin preocuparse por los costos adicionales de estacionamiento.