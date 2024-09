luka doncic, nba.jpg La leyenda de la NBA que desaconseja el fichaje de Luka Doncic a los Lakers

Quién le bajó el pulgar a Luka Doncic

Pese a que Doncic es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, hay una leyenda de la NBA que no ve con buenos ojos el fichaje del ex Real Madrid.

Se trata de Robert Horry, el siete veces campeón de la NBA con los Rockets, los Lakers y los Spurs. Consultado por el ex Real Madrid en el pódcast "Big Shot Bob" su respuesta sorprendió a los fanáticos del básquetbol.

"Hay que traer a los Lakers a jugadores atléticos que defiendan bien y Luka no lo es. Puede anotar como los mejores, pero no es el indicado para mantenerse en forma. Es bueno, pero no es lo que necesitamos" dijo el multicampeón.

Como si eso fuera poco, Horry se refirió a la edad del esloveno: "Hay que pensar en esto, ¿cuántos años tendrá Luka cuando expire su contrato actual? ¿31, 32?... No es el mejor jugador defensivo ahora y ese es el problema de los Lakers" sentenció.

Las críticas acerca del peso y de la debilidad defensiva de Luka Doncic son moneda corriente dentro de la NBA. Sin embargo, el jugador ha sabido silenciarlas llevando a su equipo a la final de la competencia.

Los Lakers se ilusionan con Curry

Dejando de lado a Luka Doncic, pero no así a Los Angeles Lakers, las recientes palabras de Stephen Curry han avivado la imaginación de los fanáticos, ya que dejó ver su intención de jugar con Lebron James.

“Con suerte, podremos vivir más experiencias juntos en el futuro. Sea o no como compañeros” expresó una de las figuras del deporte mundial. ¿Se dará este encuentro en los Lakers?