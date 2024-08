carlos alcaraz, tenis.jpg Carlos Alcaraz bate un récord y supera a Nadal, Federer y Novak Djokovic

El récord que alcanzó Carlos Alcaraz

Después de la mencionada victoria, la cual es la número 60 en torneos Grand Slam, Carlos Alcaraz se convirtió en el segundo tenista que menos cantidad de partidos necesitó para alcanzar esta cifra. Solo quedó por detrás del estadounidense Jhon McEnroe, quien necesitó de 69 partidos. Alcaraz necesitó 70.

"Es una gran estadística. La verdad es que no lo sabía, no lo había visto. Para eso trabajamos día a día: para intentar ser mejor, ganar partidos, darnos la oportunidad de llegar a las rondas finales en cada torneo y sobre todo en Grand Slam. Qué pena que por un partido me haya ganado McEnroe" bromeó en conferencia de prensa.

Como se dijo, Carlos Alcaraz venció el pasado martes al australiano Li Tu por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-1 en un total de dos horas y 42 minutos. Pese al buen resultado, el joven fue muy autocrítico con su rendimiento.

En la siguiente ronda del torneo, Alcaraz enfrentará al número 74 del mundo, el neerlandés Botic van De Zandschulp, a quien ya ha vencido en dos ocasiones anteriores.

Carlos Alcaraz eligió a su jugador favorito

Con esta estadística, Carlos Alcaraz demuestra que está a la altura e incluso por encima de grandes jugadores como Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. A sus 21 años, el español sigue preparándose para ser el mejor de la historia.

En el debate sobre quién es su jugador favorito, Carlos Alcaraz sorprendió al elegir a Novak Djokovic. Pese a que comparte nacionalidad con Nadal, reconoció que el serbio es el mejor de todos los tiempos.