Estas son las personas que no reciben beneficios por parte de la Seguridad Social

Las personas que no reciben beneficios de la SSA

En concreto, son 2.600.000 personas las que nunca han recibido beneficios por parte de la Seguridad Social de los Estados Unidos. Esto equivale al 3,3% de la población mayor de 60 años.

Para ser elegible por la Seguridad Social, una persona debe trabajar durante al menos diez años, lo que le permitirá tener una serie de créditos.

Si los créditos no alcanzan para formar parte, esa persona se convertirá en un beneficiario no recurrente. En este sentido, la Seguridad Social detalla que hay una serie de grupos que no pueden recibir beneficios:

Empleados que trabajaron en lugares que no están cubiertos por la agencia

Afiliados que fallecen antes de cobrar

Ciudadanos que viven en algunos países extranjeros

Cualquiera de estas tres características podrían dejarte sin recibir beneficios de la Seguridad Social, formando parte de las más de dos millones de personas que se quedan sin este ingreso extra e importante.

Las mejores ciudades para vivir con la Seguridad Social

Recientemente, el sitio GoBankingRates elaboró una lista de las 10 mejores ciudades con mejores condiciones para vivir con un cheque del Seguro Social, en un estudio basado en diferentes factores.

Cleveland Heights, Ohio, fue elegida como la mejor ciudad de los Estados Unidos para vivir con los cheques de la Seguridad Social. Seguido de esta, el listado quedó conformado de la siguiente manera: