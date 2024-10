Estados Unidos: un popular restaurante de pollo frito debe más de 40 mil dólares y se declaró en bancarrota

►TE PUEDE INTERESAR: Un famoso restaurante regalará 1 millón de pizzas en Estados Unidos: ¿cómo participo?

El 4 de octubre Original Harold's Chicken of Nevada anunció que se acogía al capítulo 11 de la ley de bancarrotas. Al parecer, la famosa compañía de pollo frito se encontraba atravesada por una difícil situación y la única salida posible fue refugiarse en esta norma. No obstante, no especificaron los motivos concretos.