Daniel Kaluuya, antes de su reconocimiento mundial por "Get Out", participó en esta acción trepidante junto a Jon Bernthal, quien en aquel momento gozaba de gran popularidad gracias a "The Walking Dead". Victor Garber completó el elenco con su característica presencia, añadiendo prestigio a la producción.

La película recibió tres nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Edición de Sonido. Aunque no resultó ganadora, estas nominaciones evidenciaron la calidad técnica y artística del proyecto.

La dirección de Denis Villeneuve, quien posteriormente dirigiría "Blade Runner 2049" y las secuelas de "Dune", logró crear una atmósfera tensa y realista que mantiene al espectador al borde del asiento durante toda la proyección.

El debut de Taylor Sheridan como guionista de acción

Sicario marcó el debut de Taylor Sheridan como guionista, estableciéndolo rápidamente como una voz importante en Hollywood. Su trabajo le valió una nominación al premio de la Writers Guild of America por Mejor Guion Original, consolidando su carrera en la industria cinematográfica.

El creador de "Yellowstone" demostró desde este primer trabajo su capacidad para explorar las dinámicas de poder y el conflicto entre quienes viven dentro y fuera de la ley. A diferencia de su famosa serie sobre la familia Dutton, en Sicario Sheridan presentó una visión más descarnada y menos romántica del enfrentamiento entre autoridades y criminales.

La obra de Sheridan en esta película comparte más similitudes con otro de sus proyectos posteriores: "Special Ops: Lioness", la serie de Paramount Plus sobre un programa clandestino femenino de la CIA protagonizada por Nicole Kidman y Zoe Saldaña.

El lenguaje visual y narrativo establecido por Sheridan en "Sicario" se convirtió en un sello distintivo que continuó desarrollando en su filmografía posterior, caracterizada por personajes complejos y situaciones moralmente ambiguas.