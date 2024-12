El pueblo donde se vive la Navidad más iluminada de Florida y está a una hora de Jacksonville

Los visitantes pueden disfrutar de la magia navideña de diversas formas:

Además, los eventos complementarios, como los desfiles de barcos en Palm Valley y Matanzas Bay, suman aún más magia a esta experiencia. La entrada a Nights of Lights es gratuita, lo que lo convierte en un evento accesible para todos los públicos.

Si planeas visitar St. Augustine, es clave organizarse para aprovechar al máximo esta experiencia. La temporada de Nights of Lights se lleva a cabo del 23 de noviembre al 26 de enero, con un servicio de transporte gratuito los días de mayor afluencia.

Embed - Viaja St. Augustine on Instagram: "See you in a few days! The opening of St. Augustine NIGHTS OF LIGHTS is this Saturday night! Here’s the schedule: Light-up Night begins at 4pm at the Plaza de la Constitucion! - Live music performed by Showtime USA (and a wide variety of artists) - @ 6pm the All-Star Orchestra performs from the Gazebo - Finally at 6:30pm the light-up ceremony will begin! Make sure to film the countdown as they switch on the lights for the first time this year! - Tour the newly-lit Christmas display! Walk the bayfront, visit the Lightner Museum and explore our little old town filled with holiday spirit! #staugustine #descubrestaugustine #floridashistoriccoast #viajastaugustine #pontevedrabeach #florida #fun #nochedeluces #nightsoflights #christmas #navidad"