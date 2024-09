Donald Trump dijo que los judíos que voten por Kamala Harris deberían "examinarse de la cabeza"

►TE PUEDE INTERESAR: Joe Biden a Donald Trump: "Somos una nación de inmigrantes y por eso somos tan fuertes"

Pero eso no fue suficiente y advirtió: “Si no gano estas elecciones, y he sido muy bueno, en mi opinión el pueblo judío tendrá mucho que ver con una derrota”. Donald Trump además dijo que las elecciones de Estados Unidos “son las más importantes de la historia de Israel” y enfatizó que “Israel tiene que derrotar a Kamala Harris”.

Las acusaciones de Donald Trump

Donald Trump dijo que el Estado judío dejaría de existir dentro de dos años si la demócrata ganara las elecciones y que Kamala Harris “odia a Israel”. Esto fue durante el debate presidencial del pasado 10 de septiembre.

EFE-USA-PRESIDENTIAL-DEBATE-KAMALA HARRIS-DONALD TRUMP.jpg Durante el debate presidencial del pasado 10 de septiembre, Donald Trump dijo que Kamala Harris “odia a Israel”.

La vicepresidenta Kamala Harris no tardó en responderle que siempre defenderá “el derecho de defenderse” de Israel, a la vez que expresó su apoyo a la solución de dos Estados para el conflicto entre israelíes y palestinos. A lo que sumó la necesidad de un plan para reconstruir Gaza.

Según informa EFE, tanto la candidata Kamala Harris como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fueron invitados a la asamblea del Consejo Americano Israelí pero declinaron participar.