Joe Biden a Donald Trump: "Somos una nación de inmigrantes y por eso somos tan fuertes"

“Nosotros no demonizamos a los inmigrantes. No los atacamos. No creemos que estén envenenando la sangre de nuestro país”, declaró Joe Biden en referencia a comentarios que hizo Donald Trump un tiempo atrás.

Trump-elecciones-efe.webp Donald Trump durante el debate presidencial con Kamala Harris, advirtió que los migrantes haitianos se comen las mascotas de los vecinos en Springfield en Ohio. Lo que obligó al gobernador de ese estado salir a desmentir las acusaciones.