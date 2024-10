Donald Trump acusa a Volodímir Zelenski de iniciar la guerra con Rusia

"Eso no significa que no quiera ayudarle, porque me siento muy mal por esa gente. Pero nunca debería haber dejado que empezara esa guerra", dijo Donald Trump. "Eso no significa que no quiera ayudarle, porque me siento muy mal por esa gente. Pero nunca debería haber dejado que empezara esa guerra", dijo Donald Trump.

En un encuentro que ambos líderes describieron como cordial en septiembre pasado, Volodímir Zelenski presentó a Donald Trump su "plan de victoria" para poner fin a la guerra durante una reunión en Nueva York.

Las intenciones del republicano

Donald Trump con sus comentarios sugiere que podría reducir la ayuda a Ucrania si derrota a su rival la demócrata Kamala Harris, actual vicepresidenta. El republicano dijo en varias ocasiones que podría poner fin al conflicto antes de asumir el cargo en enero en caso de ganar las elecciones, pero no dijo cómo, informa La República.

EEUU Debate Kamala.jpg Por su parte Kamala Harris durante la campaña se ha pronunciado a favor de seguir apoyando a Ucrania. Crédito: EFE.

Kamala Harris durante su campaña se ha pronunciado a favor de seguir apoyando a Ucrania, y ha descrito una posible victoria para la nación de Europa del Este como de interés vital para la seguridad nacional de Estados Unidos. La vicepresidenta con frecuencia le reprocha a Donald Trump que no esté dispuesto a enfrentarse al presidente ruso Vladimir Putin.