Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, arremetió contra Donald Trump

HARRIS-campaña1.webp La candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, en una fotografía de archivo. Crédito: EFE.

EFE informa que Kamala Harris insistió en que Donald Trump considera enemigos a los estadounidenses que no coinciden con su mirada y advirtió que atacaría a periodistas cuyas historias no le favorecen, a funcionarios electorales que se nieguen a manipular los resultados a su favor, y a los jueces que no se plieguen a sus deseos.

“Esta es una de las razones por las que creo firmemente que un segundo mandato de Donald Trump sería un gran riesgo para Estados Unidos y especialmente peligroso”, enfatizó Kamala Harris.