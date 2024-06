anemia 1.jpg

Qué es la anemia y cuáles son sus síntomas

De acuerdo a lo que señala la Organización Mundial de la Salud, la anemia es: "La anemia es una enfermedad en la que el número de glóbulos rojos, o la concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos, es inferior a lo normal. Afecta sobre todo a mujeres, niños y niñas. La anemia se produce cuando no hay suficiente hemoglobina en el cuerpo para transportar oxígeno a los órganos y tejidos".

Hay que tener en cuenta que no necesariamente se trata de una patología grave, sino que puede presentarse en distintos niveles, y no se trata de algo que no tenga cura, y es que puede presentarse repentinamente, surgiendo principalmente por una dieta poco saludable y escasa de ciertos nutrientes.

La más común de las anemias, de acuerdo a lo que señalan diversos sitios especializados en medicina, es por deficiencia de hierro. Las personas que no obtienen suficiente hierro o ciertas vitaminas y las personas que toman ciertos medicamentos o tratamientos también corren un mayor riesgo.

Los síntomas de la anemia según National Heart Lung and Blood Institute son los siguientes:

Cansancio.

Debilidad.

Falta de aire.

Piel pálida o amarillenta, que será más obvia en una piel blanca que en una piel negra u oscura.

Latidos irregulares.

Mareos o aturdimiento.

Dolor en el pecho.

Manos y pies fríos.

Dolores de cabeza.

La recomendación de la visita a un profesional se da cuando comenzamos a notar al menos 2 de estos síntomas y no le encontramos una explicación.

3 alimentos recomendados por Harvard para prevenir y combatir la anemia

La Universidad de Harvard y su equipo especializado en nutrición, conformaron un listado de ciertos alimentos que son ideales para combatir y prevenir la anemia.

Cada uno de estos alimentos le pueden brindar a la persona que padece de anemia, distintos nutrientes que le faltan a su dieta, principalmente aportar hierro. Estos alimentos son:

Carnes rojas

Lentejas

Ciruelas y pasas