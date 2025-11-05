Está confirmado por cada banco el precio que tendrá el dólar cuando abran este miércoles 5 de noviembre

Los bancos más importantes del país confirmaron cuál será el precio del dólar en el momento en que abran y se habiliten las operaciones cambiarias durante la mañana de este miércoles 5 de noviembre.
La información fue proporcionada por cada banco al Banco Central de la República Argentina y en ella se resalta una caída del dólar luego de que este tocara los $1.500 durante la primera jornada hábil de noviembre.
En ese sentido, se destacó el hecho de que este miércoles arrancará el precio del dólar en los bancos a un promedio de alrededor de $1.485.
A cuánto se va a vender el dólar este miércoles 5 de noviembre
Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este miércoles 5 de noviembre tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:
- Banco Nación: $1.485
- Banco Galicia: $1.485
- Banco ICBC: $1.485
- Banco BBVA: $1.490
- Banco Supervielle: $1.502
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500
- Banco Patagonia: $1.495
- Banco Hipotecario: $1.480
- Banco Santander: $1.490
- Brubank: $1.487
- Banco Credicoop: $1.495
- Banco Macro: $1.490
- Banco Piano: $1.484
Por otro lado, el dólar blue tuvo una subida y luego de haber estado en $1.445, se venderá este miércoles 5 de noviembre a $1.455.
Qué hacer con los dólares que se compran en el banco
En caso de una persona decida comprar dólares, hay bancos que dan varias opciones para invertir y no pasar por ningún tipo de riesgo. La más popular, entre estas inversiones, es el plazo fijo en dólares, que dependiendo de cada entidad, paga hasta el 2,50% anual, como es el caso del Banco Nación. Esta inversión no solamente no representa ningún peligro de perder ahorros, sino que también informa lo que se ganará antes de aprobar su conformación.
Algunos bancos también se encargan de ofrecer la opción de cajas de ahorro en dólares remuneradas. En estas cuentas los bancos pagan intereses diariamente, tal como lo hacen las billeteras virtuales. Aunque, hay dos diferencias con respecto al plazo fijo y es que el porcentaje de rendimiento es menor y se puede disponer del dinero en cualquier momento.