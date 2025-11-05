Está confirmado por cada banco el precio que tendrá el dólar cuando abran este miércoles 5 de noviembre

dolares (2)

A cuánto se va a vender el dólar este miércoles 5 de noviembre

Según lo confirmado por cada una de las entidades bancarias, el precio del dólar este miércoles 5 de noviembre tendrá los siguientes valores en el inicio de las operaciones cambiarias:

Banco Nación: $1.485

Banco Galicia: $1.485

Banco ICBC: $1.485

Banco BBVA: $1.490

Banco Supervielle: $1.502

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.500

Banco Patagonia: $1.495

Banco Hipotecario: $1.480

Banco Santander: $1.490

Brubank: $1.487

Banco Credicoop: $1.495

Banco Macro: $1.490

Banco Piano: $1.484

Por otro lado, el dólar blue tuvo una subida y luego de haber estado en $1.445, se venderá este miércoles 5 de noviembre a $1.455.

Qué hacer con los dólares que se compran en el banco

En caso de una persona decida comprar dólares, hay bancos que dan varias opciones para invertir y no pasar por ningún tipo de riesgo. La más popular, entre estas inversiones, es el plazo fijo en dólares, que dependiendo de cada entidad, paga hasta el 2,50% anual, como es el caso del Banco Nación. Esta inversión no solamente no representa ningún peligro de perder ahorros, sino que también informa lo que se ganará antes de aprobar su conformación.

Algunos bancos también se encargan de ofrecer la opción de cajas de ahorro en dólares remuneradas. En estas cuentas los bancos pagan intereses diariamente, tal como lo hacen las billeteras virtuales. Aunque, hay dos diferencias con respecto al plazo fijo y es que el porcentaje de rendimiento es menor y se puede disponer del dinero en cualquier momento.