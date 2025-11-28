Winter News ganó el Martín Fierro como Mejor programa de deportes extremos

Tagliani detalló: "María Ungaro presenta toda la actualidad de la temporada invernal con coberturas exclusivas desde cada lugar, novedades de equipos y competencias. Un espacio elegante y dinámico que conecta a los fanáticos del esquí y el snowboard con las últimas tendencias".

Luego fue el turno de Ungaro, quien dijo: "Queremos dedicarle este reconocimiento a todos los miembros del equipo de Winter News, a nuestra audiencia que nos acompaña desde hace más de 20 años, y bueno, y a nuestra comunidad también, que es hermosa, son fanáticos de la nieve, a todos aquellos centros de esquí y marcas de la industria que nos acompañan también desde hace mucho tiempo".

También hubo agradecimientos para ESPN y a The Walt Disney Company por parte de los demás integrantes del equipo. Con el triunfo de esta edición es la quinta vez que "Winter News" gana el Martín Fierro como Mejor programa de deportes extremos.

Winter News Winter News en El Azufre. @winterchannel

Felicitas también celebró su triunfo en su perfil de Instagram, donde publicó: "Los sueños se cumplen señoras y señores. Ganamos el Martín Fierro a Mejor programa de deportes extremos, ¡vamos equipo de Winter Channel!. Gracias, gracias, gracias.

Felicitas Oyhenart: "Es un sueño cumplido"

Oyhenart habló con UNO sobre el ansiado premio y dijo "Estoy feliz. Es un sueño cumplido. Feliz también con el equipo de trabajo. Yo, mi primera temporada con Winter News, la hice en el 2012 y en ese momento prácticamente no tenía contacto con la montaña, pese a que soy de Mendoza, mucho menos con la nieve".

Luego confesó: "Me acuerdo que iba caminando debajo del viento, llorando, llamo a mi mamá y le digo, 'Mami, yo esto no lo puedo hacer más, no lo soporto', y mi mamá me dice, 'no, hija, tenés que aguantarlo, tenés que seguir, porque estás detrás de tu sueño, no te olvides nunca de eso y lo vas a cumplir'. Y bueno, y así fue que terminé esa temporada, hice varias temporadas más, y la verdad que ahora si me preguntás, no imagino mi vida sin la montaña y sin ponerme feliz cada vez que nieva. Así que eso es algo que destaco de la experiencia más allá de lo profesional, en lo personal".

Felicitas Oyhenart Martín Fierro Felicitas Oyhenart y su sueño cumplido. @Winterchannel

Finalmente cerró: "A nivel profesional, la verdad que siento que sí, que estoy viviendo un sueño que vengo buscando, anhelando y construyendo desde chica. Así que feliz, agradecida a Dios, a la vida, a mi familia y a la oportunidad también que me ha dado el equipo de trabajo"