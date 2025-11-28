"Fiesta de Zombis" en Mendoza: Caballeros de la Quema presentó su nuevo disco junto a viejos clásicos

Después, más hits de todas las épocas: "Qué pasa en el barrio", "Otro jueves cobarde", "Me vuelvo a Morón", "Rómulo y Remo" (otra vez con "un safari hasta las tetas de Wanda Nara" en lugar de Graciela Alfano), así lo propuso Noble en el 2023 y este jueves también.

Luego fue el turno del segundo estreno de la noche en Mendoza: "Otro día en la oficina", canción que abre el nuevo disco, para inmediatamente volver a los himnos como "Malvenido", una versión acústica de "Ni a la esquina", "Cuatro de copas", "Tanto vino bajo el puente" (otro tema nuevo) y "Fiesta de zombis" un divertido reggae que narra exageradamente una fiesta que se salió de control en la casa de Noble, donde hubo hasta un diputado preguntando si alguien vende "tusi".

Embed - Avanti morocha Caballeros de la Quema en Mendoza

Luego la recta final del show con más temas de todos los discos y épocas: "Hasta estallar", "Y acá me ves" (nuevo), "Fulanos de nadie", "Sapo de otro pozo", "Carlito", "Mientras haya luces de bar", y los bises infaltables: "Avanti morocha" y "Oxidado" para terminar a puro grito, canto, baile y saltos un jueves que ya se había convertido en viernes.