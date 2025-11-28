Minutos después de las 22, Iván y sus nobles caballeros fueron apareciendo de a uno en el escenario del Arena Maipú Stadium con el poderoso riff inicial de "Todos atrás y dios de 9" como presagio de una noche para cantar viejos himnos de la Quema que, afortunadamente, abundaron. Y no solo eso, sino también que fueron coreados a un volumen para romper gargantas por una nada despreciable cantidad de público para ser día jueves.
"Fiesta de Zombis" en Mendoza: Caballeros de la Quema presentó su nuevo disco junto a viejos clásicos
Caballeros de la Quema se presentó este jueves con un show en el que "bautizó" temas de su nuevo material "Fiesta de Zombis" y "renovó votos" entre los viejos hits y su público
A diferencia de 2023, cuando Caballeros festejó los 25 años de "La paciencia de la araña" el show tuvo menos efectos visuales, una discreta pantalla, sin invitados sopresa (como en su momento fue Gauchito Club y Alejo y Valentín), menos papelitos y menos humo. Sin embargo, la propuesta musical fue tan buena como efectiva.
Más allá de lo complicado que suele ser el sonido en el Arena Maipú, algo que señaló Noble expresamente, la banda se escuchó bien, por lo menos para los que se pusieron de frente al escenario. Prolijos y ajustados sonaron "Huelga de Princesas", "Pejerrey", "Patri" y el primer tema nuevo de la noche "Alma de mocasín", dedicado a los que tienen vocación de ganar mucho dinero como único objetivo en la vida y, tal vez, un poster de Galperín en el dormitorio.
Después, más hits de todas las épocas: "Qué pasa en el barrio", "Otro jueves cobarde", "Me vuelvo a Morón", "Rómulo y Remo" (otra vez con "un safari hasta las tetas de Wanda Nara" en lugar de Graciela Alfano), así lo propuso Noble en el 2023 y este jueves también.
Luego fue el turno del segundo estreno de la noche en Mendoza: "Otro día en la oficina", canción que abre el nuevo disco, para inmediatamente volver a los himnos como "Malvenido", una versión acústica de "Ni a la esquina", "Cuatro de copas", "Tanto vino bajo el puente" (otro tema nuevo) y "Fiesta de zombis" un divertido reggae que narra exageradamente una fiesta que se salió de control en la casa de Noble, donde hubo hasta un diputado preguntando si alguien vende "tusi".
Luego la recta final del show con más temas de todos los discos y épocas: "Hasta estallar", "Y acá me ves" (nuevo), "Fulanos de nadie", "Sapo de otro pozo", "Carlito", "Mientras haya luces de bar", y los bises infaltables: "Avanti morocha" y "Oxidado" para terminar a puro grito, canto, baile y saltos un jueves que ya se había convertido en viernes.