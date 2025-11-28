Eva y Nadia: propuesta folclórica de alto vuelo en el Le Parc

Resulta muy interesante cómo el uso del arpa nos conecta con una época en donde comienzan a formarse conjuntos y compañías musicales, como la “Compañía de Arte Nativo” de Andrés Chazarreta en Santiago del Estero y algunas otras de características similares en distintos puntos del interior. La música y la danza nativas, pasan entonces a ser expresiones artísticas consolidadas y no solo manifestaciones populares espontáneas.

Con presentaciones en los teatros de la capital porteña y el ingreso de éstos artistas en los sellos discográficos, hacia los años ‘40 el folclore se afirma en todo el país y conforma, junto con el tango, una parte fundamental de nuestra identidad nacional y popular.

En Hasta que aclare, Eva y Nadia traen a colación aquel momento histórico con sus sonoridades, no solo por gusto estético y musical sino también como homenaje a aquellos que iniciaron el camino tan importante de conformar nuestra identidad patriótica.

En ésta oportunidad Eva y Nadia convocan a Lorenzo París en el arpa, quien aporta, además del virtuosismo de su toque, un valioso bagaje histórico, habiendo sido él mismo parte y testigo de la actividad musical en los años ‘50.

Se suman a éste repertorio varias piezas con Piano, de la mano de Andrés Pilar, referente del piano en el folclore actual, otorgándole a éste espectáculo una amplia y muy interesante variedad tímbrica y estilística.

Completan la formación de éste exquisito conjunto, dos músicos de primer nivel en la escena nacional e internacional del folclore: Seva Castro en guitarra y Facundo Guevara en percusión, quienes suman gran espesor artístico y profundo conocimiento del género.

El espectáculo contará con la presencia de Maggie Cullen como invitada especial, con quien compartirán en trío una selección de cuecas norteñas recientemente grabadas.