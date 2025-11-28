Este sábado 29 de noviembre el dúo folclórico Eva y Nadia se presenta en Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), sala Tito Francia. La cita es a las 21 para disfrutar su tercer trabajo discográfico "Hasta que aclare". Las entradas están a la venta en EntradaWeb.
Eva y Nadia: propuesta folclórica de alto vuelo en el Le Parc
El dúo sigue una línea conceptual y estética que está claramente ligada al repertorio más antiguo de nuestro folclore
Eva y Nadia siguen una línea conceptual y estética que está claramente ligada al repertorio más antiguo de nuestro folclore. Valiéndose de las recopilaciones sobre la música de origen anónimo, del mundo de la Vidala y la copla popular, como también de algunos autores fundamentales de la primera parte del siglo XX.
En éste tercer trabajo discográfico realizado en junio de 2025, se destaca el uso del arpa criolla o popular, instrumento introducido en nuestras tierras por los Jesuitas, en tiempo de las Misiones. De allí deriva su uso en la música litoraleña y paraguaya pero también en el folclore del noroeste argentino, uso que se va perdiendo hasta desaparecer en la segunda mitad del siglo.
Resulta muy interesante cómo el uso del arpa nos conecta con una época en donde comienzan a formarse conjuntos y compañías musicales, como la “Compañía de Arte Nativo” de Andrés Chazarreta en Santiago del Estero y algunas otras de características similares en distintos puntos del interior. La música y la danza nativas, pasan entonces a ser expresiones artísticas consolidadas y no solo manifestaciones populares espontáneas.
Con presentaciones en los teatros de la capital porteña y el ingreso de éstos artistas en los sellos discográficos, hacia los años ‘40 el folclore se afirma en todo el país y conforma, junto con el tango, una parte fundamental de nuestra identidad nacional y popular.
En Hasta que aclare, Eva y Nadia traen a colación aquel momento histórico con sus sonoridades, no solo por gusto estético y musical sino también como homenaje a aquellos que iniciaron el camino tan importante de conformar nuestra identidad patriótica.
En ésta oportunidad Eva y Nadia convocan a Lorenzo París en el arpa, quien aporta, además del virtuosismo de su toque, un valioso bagaje histórico, habiendo sido él mismo parte y testigo de la actividad musical en los años ‘50.
Se suman a éste repertorio varias piezas con Piano, de la mano de Andrés Pilar, referente del piano en el folclore actual, otorgándole a éste espectáculo una amplia y muy interesante variedad tímbrica y estilística.
Completan la formación de éste exquisito conjunto, dos músicos de primer nivel en la escena nacional e internacional del folclore: Seva Castro en guitarra y Facundo Guevara en percusión, quienes suman gran espesor artístico y profundo conocimiento del género.
El espectáculo contará con la presencia de Maggie Cullen como invitada especial, con quien compartirán en trío una selección de cuecas norteñas recientemente grabadas.