Las críticas impiadosas señalaron que Wanda Nara no hizo una buena elección con su vestido para la primera gala. "La hacía cuadrada" comentó una seguidora sobre el vestido y otros más hicieron comentarios similares. "Exacto, no le quedaba nada bien" fue otra de las reacciones y no faltó quien señaló solamente se veía como realmente es, "sin filtros".