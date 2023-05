wandaaa.jpg ¿Con quién sale? ¿Wanda Nara enamorada de un ex Gran Hermano?

La empresaria y el "Primo" bailaron y cantaron durante la fiesta Bresh y se mostraron muy cerquita. Ambos compartieron imágenes en las redes sociales.

Tras confirmar su separación de Mauro Icardi por una nueva infidelidad por parte del delantero, Wanda Nara continúa su vida enfocada en la conducción de MasterChef y disfrutar de la noche porteña muy cerca de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano.

En las últimas horas, la empresaria recurrió a sus redes sociales para mostrar cómo pasó la noche del sábado donde se cruzó con el exparticipante del reality más visto de los últimos meses y se mostró muy cómplice junto al “Primo” arriba del escenario de la fiesta Bresh.

Luego de haber sido vinculado con Eugenia “China” Suárez y relacionarse a Rusherking, el salteño volvió a dar el presente en la reconocida fiesta donde se mostraron bailando, cantando y tomando sobre el escenario junto a la conductora de MasterChef a quien conoció antes de ingresar al realiy.

Wanda Nara se mostró muy cómplice con Marcos de Gran Hermano en la Bresh

A través de sus historias de Instagram, Wanda se mostró bailando bien cerca al ritmo del éxito Bar de Tini Stoesel con L-Gante.

Ambos se ven bailando bien cerca y en un momento ella le saca el trago que estaba tomando el primo y toma de su vaso, gesto de buena onda del momento que estaban pasando con la música a pleno de fondo.

“Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal”, se lo ve cantar a Marcos, una frase que hace ruido en medio de la separación de la mediática y el delantero del Garatasaray.

Pero, junto al posteo, la mamá de Valentino, Constantino y Benedicto López (fruto de su relación con Maxi López) y Francesca e Isabella Icardi, le dedicó unas palabras al ganador de Gran Hermano: “Cuando nadie imaginaba ni confiaba en mi me dijiste ‘nos vemos en la final, no me falles”.