Video: Orsai, la banda rockera de los jugadores del Athletic de Bilbao

El videoclip del single fue grabado en el hotel de Sevilla la semana pasada, tras ganar la Supercopa. En las imágenes se puede ver a los jugadores aun vestidos con parte de la ropa de equipo y luciendo las camisetas de "txapeldunak" (campeones), bajo la atenta mirada de sus compañeros, que celebran el título al ritmo de la música.

“Orsai es una banda de rock. Orsai es una cuadrilla de amigos. Nacimos al calor de las largas concentraciones. Era mejor rockear, que jugar a la play o hacer apuestas online", señalaron.

En la celebración privada, los componentes de Orsai se animaron también a hacer una muy particular versión de "Highway to Hell", el clásico de los rockeros australianos AC/DC.

El grupo se formó en la pretemporada 2019/20 y comenzó como un pasatiempo que pronto se convirtió en algo más. Contrataron a un profesor y ya han publicado su primera canción con una discográfica vasca. Hasta ahora sólo habían realizado versiones de canciones de AC/DC y Fito Páez, entre otros artistas.

En la Navidad de 2019 participaron en un concierto de la televisión pública vasca con una versión de la canción "Lau Teilatu" de Itoiz, el grupo de rock vasco de finales de los 70 y principios de los 80.

“Pueden decir que soy esclavo de una antigua idea, pero detrás de esa idea hay un pueblo entero”, dice la letra. “Los brillos lejanos que me ofreces no valen nada para mí. Mantengo los pies firmes en este trocito de tierra y no me vais a mover fácilmente”, agregan.

Su próximo sueño, tal y como han reconocido los integrantes del grupo en más de una ocasión: un concierto en San Mamés ante todos los aficionados rojiblancos. Además Orsai ya tiene firmado un contrato con un sello discografico vasco.