José Palazzo habló sobre la llegada del Cosquín Rock a Mendoza

Sobre la posible llegada a Mendoza, el productor del Cosquín aclaró que "estamos en una situación de desgaste con el Gobierno de Córdoba porque hace muchos años que venimos invirtiendo 1,5 millones de dólares en el Cosquín y otra parte en otras actividades y no tenemos una relación muy fluida. Entonces, sentimos que el diálogo es muy importante para semejante emprendimiento porque vienen 100 mil personas de todo el país y realmente no lo tenemos. Eso nos lleva a pensar en otros rumbos. Hemos ido a reuniones a Mendoza y hemos recibido muy buena predisposición allá, también sabemos que podríamos recibir mucha gente de otras provincias y también de Chile", aseguró José Palazzo aunque aclaró que falta mucho para que se desarrolle y por el momento no hay nada seguro, solo ideas entre las que está Mendoza como plaza.

"Estuve 2 veces en Mendoza viendo lugares, en reuniones con el Intendente de Godoy Cruz y en otras reuniones. Tengo buena relación con Mendoza y con su gente. Estamos pensando en ideas y diferentes alternativas", adelantó el productor del Cosquín Rock.

"El proyecto del vino, con la edición Cosquín Rock, fue muy exitoso. Estamos pensando en el lanzamiento de un vino tope de gama con Las Perdices para mediados del año que viene", contó Palazzo sobre la línea de vinos del festival de música.

Sobre sus visitas a espacios artísticos como el Aconcagua Arena, entre otros, Palazzo aclaró que "tiene que ver con otro emprendimiento. Está relacionado con el desarrollo de centros culturales, salas para shows, es algo muy parecido a La Plaza de la Música. La idea es combinar complejos gastronómicos con espacios culturales y una universidad, que acá (en Córdoba) ya tiene un nivel terciario en donde enseñamos producción de espectáculos, escenografías y varias ramas relacionadas al arte", dijo Palazzo.

"Estamos trabajando en diferentes ideas. También estuvimos en Tucumán y ahora vamos a Neuquén. Estamos pensando en emprendimientos relacionados con el arte y el espectáculo", finalizó el productor del Cosquín Rock.