Video: El Chaqueño Palavecino abandonó violentamente un show en Salta

Este jueves por la noche el Chaqueño Palavecino estaba anunciado como una de las figuras del folklore argentino invitadas a formar parte del homenaje a Martín Miguel de Güemes por el 201° aniversario de su fallecimiento. La cita fue en la localidad salteña que le dio nombre al festival Vaqueros le canta a Güemes. Todo terminó de la manera más escandalosa y quedó registrado en video.

chaqueño palavecino parte médico 1.jpg El Chaqueño Palavecino se fue enojado. Foto Archivo.

Los organizadores habían pautado la presentación de El Chaqueño Palavecino en último lugar, como cierre del festival, puesto que era la figura más relevante de la noche. Por este motivo recién pudo subir al escenario a las 4 de la madrugada. Y, como ya es sabido, sus shows duran varias horas, por lo que eran las 6.30 de la mañana y el artista seguía cantando.

Ante el pedido de los organizadores a la Policía para que bajara a Palavecino del escenario, el artista se retiró, no sin antes armar un escándalo que incluyó unas palabras contra los agentes policiales y la ruptura de un micrófono.

Embed

La policía de Vaqueros le pidió que bajara del escenario para dar por finalizado el festival que había comenzado a las 22 de este jueves, lo que generó la ira del artista. “Que te suban y te corten, para qué diablos venimos”, disparó entonces enojado el músico que no es la primera vez que protagoniza algún escándalo.

Pero lejos de quedar ahí, El Chaqueño Palavecino le dijo al público "Me voy de acá... ganó la policía encagada de acá. Me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Porque estos nos mandan a cortarme a mí... Yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos éstos... A mí, no! Yo soy pueblo, hermano" y sin más arrojó con fuerza el micrófono al piso del escenario y se retiró levantando su mano derecha en señal de furia.