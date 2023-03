Video: Bad Bunny y James Corden hicieron un Carpool Karaoke épico

►TE PUEDE INTERESAR: Adidas junto a Bad Bunny, cómo son sus nuevas zapatillas

Bad Bunny y James Corden iniciaron su recorrido por la ciudad interpretando algunas de las canciones más reconocidas del artista como "Dákiti", "I Like It" y "Tití me preguntó", en el segmento recurrente del programa de televisión "The Late Late Show", conocido como Carpool Karaoke.

Bad_bunny_james_Corden_carpool_karaoke-1000x600.jpg James Corden y Bad Bunny.

Durante el viaje, el cantante, cuyo nombre real es Benito Martínez, compartió algunos detalles sobre su vida personal, incluyendo el origen de su nombre artístico Bad Bunny. "Quería ser uno de esos artistas que no revelan su identidad (…) Nunca quise ser tan famoso, pero simplemente dejé que todo fluyera", afirmó. Además, explicó que un conejo siempre se ve tierno, independientemente de lo malo que pueda ser, y que esa es su esencia.

Uno de los momentos más emotivos del Carpool Karaoke fue cuando sonó la canción "Break Free" de Ariana Grande en el auto y Bad Bunny se mostró claramente emocionado. "Creo que es la canción en inglés que más me sé la letra, porque me gusta la música en inglés, pero nunca...", explicó el artista antes de emocionarse y cantar a todo pulmón la mencionada canción.

Además, el cantante también mostró su entusiasmo al interpretar la canción "As It Was" de Harry Styles en el programa "The Late Late Show".

Los mejores momentos del Carpool Karaoke de Bad Bunny: Harry Styles, Tití y más

Uno de los momentos más emocionantes del programa no ocurrió en un automóvil paseando por las calles de la ciudad, sino en un ring de lucha libre.

Después de que Bad Bunny compartiera detalles sobre cómo se preparó para su participación en distintos eventos de la empresa de entretenimiento WWE, incluyendo WrestleMania 37, el cantante le ofreció al conductor del programa enseñarle a luchar.

Posteriormente, ambos se dirigieron a un ring donde Rey Mysterio, una estrella de la lucha libre, tuvo una pelea amistosa con Corden.