Veinte memes de la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara

Según dijo Wanda Nara, siempre mira en el celular de Mauro Icardi porque se tienen mucha confianza y explicó que él mismo le contó de su encuentro con la China Suárez en París.

"Yo no viajaría para estar una noche con un chico", explicó Wanda Nara para diferenciarse de la tercera en discordia y aseguró creer que no pasó nada entre la China y el futbolista del Paris Saint Germain. La versión que circuló fue que Icardi tuvo fiebre esa noche y por eso no ocurrió nada.

"Él está arrepentido de lo que pasó", aseguró la empresaria, que aseguró que Icardi se hubiese divorciado si la situación hubiese sido a la inversa. De hecho, ambos se separaron tras lo sucedido, aunque regresaron a los pocos días y se muestran en las redes sociales juntos y felices, aparentemente, habiendo dado vuelta la página de la crisis matrimonial por la que pasaron tras la irrupción de la China Suarez.

Mientras se transmitía la entrevista y al final de esta, pasó lo que tenía que pasar, aparecieron los memes refiriéndose a los dichos de Wanda Nara, de Susana Giménez y de Mauro Icardi.

Los mejores memes de la entrevista entre Susana Giménez y Wanda Nara

meme 2 entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez.jpg

meme 4 entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez.jpg

meme 5 entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez.jpg

Meme 7 entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez.jpg

Entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez meme 9.jpg

Entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez meme 10.jpg

Entrevista Wanda Nara y Susana Gimenez meme 1.jpg