Usted Señalemelo en Mendoza: la venta de entradas comienza el martes 7 de abril

14 de agosto: Club Paraguay (Córdoba)

Club Paraguay (Córdoba) 15 de agosto: HUB (Santa Fe)

HUB (Santa Fe) 16 de agosto: Bioceres (Rosario)

Bioceres (Rosario) 19 de agosto: Hugo Espectáculos (San Juan)

Hugo Espectáculos (San Juan) 21 de agosto: Auditorio Bustelo (Mendoza)

Auditorio Bustelo (Mendoza) 22 de agosto: Mood Live (Neuquén)

Con "Términos & Condiciones", su cuarto álbum de estudio, Usted Señalemelo profundiza un corrimiento que ya se venía insinuando en sus últimos lanzamientos: una búsqueda más electrónica en lo sonoro y más decididamente conceptual, donde cada decisión está medida al detalle.

Producido junto a Rafa Arcaute y LAMADRID, el disco construye un universo donde conviven el pulso de la pista, la tensión contenida y una sensibilidad que se despliega en capas, alejándose de fórmulas previsibles.

Usted señalemelo 1 Usted Señalemelo, la reconocida banda mendocina tocará en agosto en el Bustelo.

En ese recorrido, las canciones trabajan sobre los vínculos, el deseo y las contradicciones del presente, y esa misma propuesta encuentra en el vivo su punto de expansión: un espacio y un momento donde el concepto termina de cobrar cuerpo.

Con la dirección creativa de Sofía Malamute, el trío apuesta por depurar al máximo como forma de foco: a la estética monocromática de esta nueva era y a la comunicación formulaica que juega con el título del trabajo.

Además se suma la decisión de volver a conectar con sus fans bien de cerca, sin mediaciones ni distracciones.

Con una trayectoria que ya lleva más de una década, Usted Señálemelo se consolidó como una de las bandas más influyentes de la escena alternativa en español, sosteniendo una incansable transformación pero desde una total fidelidad a su proyecto, mudando de piel para seguir siendo los mismos. Imperdible reencuentro con el trío favorito de la música argentina contemporánea.