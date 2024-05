Una fan de Taylor Swift dejó a su bebé en el suelo para ver el concierto

Aunque se observa a una persona de pie junto al bebé, no quedó claro si se trataba del padre, madre o tutor del menor.

Las críticas hacia los responsables y preocupación por el menor llovieron en la red social X, quienes cuestionaron la decisión de llevar a un infante a eventos masivos, por el peligro que podría sufrir por las luces, el sonido e inclusive la euforia de algunas fanáticas.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni la Arena de La Défense de París, comentaron sobre el incidente de manera oficial.

Pero un representante del La Défense Arena, frente a la controversia, ofreció declaraciones asegurando que, según las condiciones generales de venta, todos los menores de edad que posean una entrada deben estar acompañados por un adulto.

Además, se subrayó que es responsabilidad del tutor legal mantener la seguridad del menor. Para aquellos espectadores con niños pequeños en la sección de pie, se propusieron alternativas de asiento que fueron rechazadas por los poseedores de entradas.

Paris concierto bebé.jpg El bebé fue dejado en el piso por la persona mayor a su cargo para ver el concierto de Taylor Swift, lo que generó críticas

La página web de La Défense Arena aclaró, en relación a los conciertos de Swift efectuados del 9 al 12 de mayo, las regulaciones sobre bolsas y objetos prohibidos, pero omitió mencionar reglas específicas sobre la asistencia de niños.

Sin embargo, otro apartado recomendaba no llevar a niños menores de 4 años, especialmente por los altos niveles de volumen. El recinto no especificó claramente su política sobre la asistencia de niños, aunque en otra sección del sitio, se aconsejaba no llevar menores de 4 años debido al alto volumen del evento.