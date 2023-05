cami.JPG ¿Quiénes son? Una ex Gran Hermano reveló que le hablaron jugadores de la Scaloneta.

La hermanita contó que recibió varios mensajes privados de distintos campeones del mundo para salir.

Al salir de la casa más famosa del país, Camila Lattanzio recibió propuestas para hacer canje, por los cuales la acusan de estafa, pero también le mandaron mensajes algunos famosos para invitarla a salir.

Entre ellos, un futbolista de la Selección Argentina y, a pesar de no aportar muchos detalles, reveló quién podía ser.

Los meses de exposición que vivió en Gran Hermano hicieron que cobre relevancia y que sea una de las mujeres del momento: "Me hablaron un par de futbolistas, eso es lo que más me sorprendió. Después me hablaron unos pares del ambiente artístico también, otros conocidos, pero no son mi estilo".

Luego Camila reveló: "Este año se viene full soltera. Se puede estar con alguien, pero nada oficial, sin compromiso.

Tengo la libido puesta en el laburo, es que no hay tiempo realmente. Si uno se quiere meter de lleno, o sea, no hay tiempo. Tener una relación conlleva tiempo y eso es lo que más me falta".

Todo ocurrió en “El Show de Ulises Jaitt”. Le consultaron nuevamente sobre los famosos que le escribieron por Instagram y Lattanzio soltó: "San Lorenzo, algunos clubes... Y no se sabe, lo mantenemos en secreto.

De la Selección más que nada". "¿Te escribió un campeón del mundo?", le consultó el conductor del espacio y ella contestó sin filtros: “No se dice más nada”, lo que dio a entender que la respuesta fue afirmativa.