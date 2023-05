Todo listo para que arranque "Touch and go!"

Touch and go 2023 Gabriel Canci.jpg Gabriel Canci, el showman de "Touch and go!".

Con un formato desestructurado y similar a los grandes shows americanos, el “showman” Gabriel Canci vuelve a la pantalla de El Siete junto a un versátil equipo, conformado por la desopilante Mery Echegaray a cargo de los de los casos más insólitos de la farándula nacional e internacional; todo el glamour y desparpajo de la drag Queen Kartajena y la simpatía del modelo, actor y empresario Fran Granata.

Touch and go 2023 3.jpg

En este 2023 "Touch and go!" incorpora dos nuevos integrantes: la modelo e influencer Gini Santilli, quien otorgara una visión joven y diferente a cada tema; y el Dj Lucas Gallardo con toda su música cargada de la seducción y belleza. Ambos prometen traer diversión y entretenimiento pasando por diferentes temas de toda índole donde el humor estará siempre presente.

Touch and go 2023 2 DJ Lucas Gallardo y Gini Santilli.jpg El DJ Lucas Gallardo y la influencer Gini Santilli.

Otras de las infaltables figuras serán la Bruja Azucena Agüero Blanch; la sexóloga con sus valiosos consejos; un nuevo invitado cargado de energía como Pedro AP; y el Doctor Néstor Arraes al frente de las vanguardias estéticas.

Este año a Touch and Go! no le faltara nada, ya que tendrá, TikTok, cambios de look, informes desopilantes, desfiles y muchos desafíos para que su público gane importantes premios a través de la sinergia de la tv y sus redes. Entre los premios habrá un súper cambio de look por mes.