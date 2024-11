Todo listo para que Andrés Calamaro se presente en Mendoza

Calamaro presentará un concierto basado principalmente en su disco doble "Honestidad Brutal", que este año cumple un cuarto de siglo desde su publicación. En él sobresalen hits como "Te quiero igual", "Cuando te conocí" o "Paloma". También tiene canciones más conocidas por sus fanáticos como "Más duele" o "Una bomba" y "Son las 9".

Sin embargo, al Salmón no le gusta ser muy riguroso en las listas y siempre tiene a mano un hit de los que la mayoría del público espera. Por ejemplo en La Rioja tocó "A los ojos" y seguramente no faltarán temazos como "Crímenes perfectos", "Alta suciedad", "Flaca" o "Cuando no estás".