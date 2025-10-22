TOCH llega a Mendoza con su rock alternativo de proyección internacional

Un recorrido por cinco discos de estudio

El concierto en Dynamo será una oportunidad para que la banda se reencuentre con su público mendocino y repase lo mejor de su discografía. El trío, reconocido por su formación atípica compuesta por Martín Ellena (bandoneón y voz), Juanpaio Toch (bajo, guitarras y voz) y Andrés Toch (batería y voz), es considerado una de las propuestas más originales y sólidas de la escena argentina.

Embed - TOCH En La Casita

Con una trayectoria de más de 15 años, TOCH fusiona la energía del rock con la cadencia del reggae y la calidez del folclore latinoamericano, creando una identidad sonora propia que ha trascendido fronteras en países como Uruguay y España.