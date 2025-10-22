La banda cordobesa de rock alternativo TOCH se presenta en Mendoza el viernes 24 de octubre. La cita es a las 20 en Dynamo (San Juan 456, Ciudad). El show forma parte de su gira nacional, previa al lanzamiento de su nuevo álbum, y contará con la participación de los proyectos locales ClauTerra y AlaislA. Las entradas anticipadas ya están disponibles para su compra a través del sitio web oficial de Entradaweb.
TOCH llega a Mendoza con su rock alternativo de proyección internacional
El trío cordobés se presenta con su particular formación de bandoneón, bajo y batería para un show que anticipa la salida de su nuevo disco. Los locales ClauTerra y AlaislA completan la noche.
Un recorrido por cinco discos de estudio
El concierto en Dynamo será una oportunidad para que la banda se reencuentre con su público mendocino y repase lo mejor de su discografía. El trío, reconocido por su formación atípica compuesta por Martín Ellena (bandoneón y voz), Juanpaio Toch (bajo, guitarras y voz) y Andrés Toch (batería y voz), es considerado una de las propuestas más originales y sólidas de la escena argentina.
Con una trayectoria de más de 15 años, TOCH fusiona la energía del rock con la cadencia del reggae y la calidez del folclore latinoamericano, creando una identidad sonora propia que ha trascendido fronteras en países como Uruguay y España.
Desde su formación en 2007, TOCH ha editado cinco álbumes de estudio, dos singles y un disco en vivo. Sus presentaciones son destacadas por la crítica como verdaderas celebraciones, donde la conexión con el público y el virtuosismo instrumental son protagonistas.
Actualmente, la banda se encuentra trabajando en la producción de nuevo material, por lo que este show en Mendoza no solo servirá como repaso de sus éxitos, sino también como anticipo de la nueva etapa musical que se avecina. La noche, además, se complementará con la musicalización de DjPolac y la participación de las bandas locales ClauTerra y AlaislA, garantizando una velada de rock alternativo de alto nivel.