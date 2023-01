►TE PUEDE INTERESAR: Black Panther 2 ya tiene fecha de llegada a Disney Plus

Tras su breve aparición, los amantes del Universo Cinematográfico de Marvel quieren volver a ver a Maguire en acción. Es por eso que, más de un año después del estreno de la película, se lanzó “Spider-Man: No Way Home: The Official Movie Special”, un libro que recoge información y entrevistas inéditas.

Fue allí donde se le preguntó al intérprete sobre la posibilidad de volver a encarnar al personaje. “Cuando me llamaron, pensé: ‘¡Por fin!’. Recibí la llamada e inmediatamente estaba dispuesto a hacerlo. No sin nervios, ya sabes. ‘¿Cómo será esto y cómo será la experiencia?’, me preguntaba. Pero, ¿poder estar con gente maravillosa, con talento y creativa y trabajar juntos? Pensé ‘¡Sí!’. Es divertido y emocionante”, declaró el actor.

En el fragmento de su entrevista, además de hablar sobre el pasado, también mencionó un posible futuro como Spider-Man. “Me encantan estas películas y series. Si me llamaran y me dijeran: ‘¿Vendrías esta noche a pasar el rato y hacer el tonto?’ o ‘¿Vendrías a hacer esta película, a leer una escena o a hacer algo de Spider-Man?’, les diría ‘¡Sí!’. ¿Por qué no querría hacerlo?”, respondió.

El concepto de Multiverso ya está bastante plantado en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y es que todo comenzó con Spider-Man: No Way Home, cuando por error Dr. Strange trae a todas las personas que conocen a Peter Parker… personas de otros universos. Ahora, se espera que el estudio cinematográfico se metiendo de lleno en este conjunto de universos, lo que significa que hay una gran posibilidad de que el Peter Parker de Tobey Maguire vuelva a aparecer en pantalla.