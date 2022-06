Tesoro musical: la canción inédita de Cerati

TE PUEDE INTERESAR: Netflix: los imperdibles 19 estrenos de la semana, uno de ellos el más esperado

GUSTAVO CERATI.jpg Gustavo Cerati dejó un legado musical que nunca se termina de descubrir.

La mayoría de esas obras son conocidas por gran parte del público argentino. Sin embargo, una canción inédita compuesta por Gustavo durante su primera juventud musical, salió a la luz en 2018 y demostró una vez más la virtud poética que acompañaba al artista en cada una de sus composiciones.

El tema fue publicado por una ex novia de Cerati, Ana Saint-Jean, en el documental "Bios: vidas que marcaron la tuya" conducido por la cantante chilena Javiera Mena.

La historia detrás de "Hablando de vos", el tema inédito de Cerati

"La mujer, representa algo súper importante para una obra mía", expresaba Cerati en una entrevista. Y esta canción lo confirma.

Gustavo.jpg Cerati en el documental "Bios: Vidas que marcaron la tuya".

Gustavo le dedicó esta canción a una de sus primeras novias, a quien conoció a la misma vez que comenzaba su carrera musical y estudiaba Publicidad en la Universidad del Salvador, mismo lugar donde conoció a los músicos que luego integrarían Soda Stereo.

Fue ella, Ana Saint-Jean, quien mostró la canción que atesoraba en un cassette, en el documental Bios: Vidas que marcaron la tuya.

"Le gustaba mucho sentir amor, estar enamorado", confiesa su hijo, Benito, en el documental.

Hablando de vos, la canción

Con una simple guitarra acústica, "Hablando de vos" suena casera, armoniosa y poética, salida del alma.

La canción confirma una vez más la buena puntería que tuvo la música al haber elegido a Gustavo Cerati como medio de comunicación para conectar al humano con la vida.

Gustavo Cerati - Hablando De Vos (Official Audio)

Letra:

Hablando de vos

Invento a cada instante melodías

Así reemplazo las palabras

Yo nunca fuí muy bueno en poesía

Sólo estoy, sólo estoy

Hablando de vos

Hablando de vos

Ojalá estuvieras pensando igual

Con tantas ganas de volver, pero

De volver hacia adelante no hacia atrás

Hablando de vos

Y ya me estaba olvidando, Ana

De usar la vida para amar

La energía la tenemos

Pero a mí me falta un poco más

Quizá con esta caída

Consiga caminar

Quizás con esta herida

Lo nuestro aún se pueda salvar

Quiero pegarme a vos

Quiero mirarte recostado

Quiero esa paz a tu lado

Y mil escenas más

Que a lo mejor

Aún no has olvidado

Oh, no, no, no

Hablando de vos

Las historias las recuerdo apretujadas

Asfixiadas por mis lágrimas

Es el temor de que lo poco se haga nada

Y yo, y yo

Hablando de vos

Mmm, hablando de vos

Escribo tanta cursilería

Sabes, se terminó mi agenda

Y aparezco en todos los días

Hablando de vos

Y ya me estaba olvidando, Ana

De componer una canción de amor

Será que necesito estar al borde

Para escribir algo mejor

Quizás con esta caída

Consiga caminar

Quizás con esta herida

Lo nuestro aún se pueda salvar

Quiero pegarme a vos

Quiero mirarte recostado

Quiero esa paz a tu lado

Y mil escenas más

Que a lo mejor

Aún no has olvidado

Oh, no, no, no