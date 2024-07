“Qué bien te va en tu trabajo. Suerte, pero además te reconocen tus valores. ¿Hace cuántos años hacés Bendita?”, preguntó Legrand. Agradecido, Beto Casella respondió: “De este ciclo, 19 años. Es mucho, con mucha aceptación del público. La gente va cambiando, se va sumando gente joven. Me divierte porque armamos un grupo que es como ir a un cumpleaños todos los días. Donde todo es risa en los cortes. Tenemos un perfil parecido, nos reímos de lo mismo”.

El clima cambió rotundamente cuando Mirtha recordó los rechazos de Casella a sus invitaciones: “Vos a veces hablás mal de mí. ¿Me querés o no? ¿A la Chiqui la querés?”. Casella, con tono calmo, respondió: “No, yo me enojé en postpandemia cuando no volvías a la tele porque no sabía bien qué pasaba, si te excedía tu voluntad y vos querías volver. A mí, alguien que te quiere mucho me dijo: ‘Mirtha quiere volver pero algunos no la están dejando’. ¿Sí o no?”.

“Sí, así es”, confirmó Mirtha, a lo que Casella agregó: “Y no me gustó eso, comenté. Digo, ‘no la tengan secuestrada a Mirtha’. ¿Qué puedo decir mal de vos?”. Legrand cerró el tema agradeciendo y elogiando a Casella: “Te agradezco mucho, yo te admiro mucho porque sos tan natural frente a una cámara y contás cosas que nadie cuenta y sos muy atractivo”.