Teatro: "Poesía corpórea, el cuerpo como testimonio"

El cuerpo habla por sí solo. La música en vivo da lugar al comienzo de cinco historias emotivas esperanzadoras y virtuosas representando el día a día, lo cotidiano, llevándolo a un estilo particular y poético. Lo rutinario de un trabajo que no te gusta, el amor de pareja, el vendedor de máscaras, la persistencia y otras historias más son contadas de una manera particular, desde un único instrumento -el cuerpo- donde podemos percibir cada testimonio profundo, un halo poético.

Poesia corpórea el cuerpo como testimonio obra teatral violinista Cata Antu Griselle López Martínez.jpg La música también tiene su espacio en este show.

El maestro de ceremonia o presentador Clown se encarga de descontracturar y darle humor al espectador y así invitarlos a vivenciar una nueva historia. Cada relato está abordado a partir de distintas técnicas corporales afinadas y expresivas, por ejemplo la danza y la acrobacia aérea, el arte del mimo, la danza popping y la música en vivo.

FICHA TÉCNICA