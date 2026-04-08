Teatro Independencia: Eclipse presenta dos funciones de "The Wall"

"Siempre buscamos dar algo más. Esta vez apostamos por la película completa con una pantalla LED de tamaño atípico y calidad inmejorable. Le pedimos a un experto un tratamiento de imágenes para realzar los colores sin perder la magia y la oscuridad de la original ", explica Bruno. Y agrega: "El público se va a encontrar con la pantalla más grande que se ha instalado en el Teatro Independencia".

La elección de la sala más importante de la provincia no es casual. La banda busca que nadie se quede fuera de esta experiencia inmersiva. "La conexión con el público es tremenda; es gente de una fidelidad absoluta que conoce cada solo y cada ambiente. Eso nos motiva a mejorar", señala el guitarrista.

Eclipse está integrada por Jorge Garín (voz líder); Edgardo Povez y Juan Pablo Staiti (guitarras); Federico Zuin (bajo); Juan Pablo Bruno (guitarra, saxo y coros); Claudio López (teclados y secuencias); Pablo Sánchez (batería y secuencias); Gema Cris Miguel y Gabriela Catulo (coros) y cuenta con la producción general de Willy Moreno y El Buey Producciones.