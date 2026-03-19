El mítico guitarrista de AC/DC, Stevie Young fue internado a días de los shows que la histórica banda dará en Buenos Aires. Qué le pasó y cómo se encuentra.
Stevie Young, guitarrista de AC/DC, está internado y sus fans están preocupados
El mítico guitarrista de AC/DC, Stevie Young fue internado a días de los shows que la histórica banda dará en Buenos Aires. Qué le pasó y cómo se encuentra
En la previa de los shows de AC/DC en River, que arrancan el lunes 23 de marzo, el guitarrista Stevie Young fue internado Buenos Aires.
El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, encendió las alarmas apenas aterrizó en la Argentina: fue internado en un sanatorio porteño “por precaución”, según explicaron desde su entorno más cercano.
La decisión no respondió a una urgencia dramática sino a un cuadro que requería control médico. Stevie Young, de 69 años, quedó bajo observación mientras le realizan una batería completa de estudios para descartar cualquier complicación antes de los shows en River que comienzan el lunes 23 de marzo.
Un portavoz del grupo confirmó la noticia a la agencia Reuters: "Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias. Está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes".
Cómo serán los shows de AC/DC en Buenos Aires
Después de más de 16 años, AC/DC regresó a la Argentina en el marco de su Power Up Tour, la gira mundial que ya pasó por Europa, Estados Unidos, Australia y Chile. El 23 de marzo, previo al feriado del 24 en nuestro país, abre su primera fecha en el estadio de River Plate. Le siguen dos más: el 27 y el 31.
La banda, liderada por Brian Johnson (voz) y Angus Young (guitarra líder), tendrá como banda invitada a The Pretty Reckless, el grupo estadounidense de hard rock liderado por Taylor Momsen, conocida por sus papeles en Gossip Girl y El Grinch.
El Power Up Tour toma su nombre del disco lanzado en 2020, dedicado a Malcolm Young, guitarrista y alma fundadora de la banda.
“El grupo era su bebé, la vida de Mal, era él quien nos empujaba a continuar. Siempre nos decía, ser músico es como hallarse a bordo del Titanic, el grupo continúa tocando independientemente de lo que le suceda al barco”, explicó su hermano Angus cuando se lanzó el disco.
La formación actual de AC/DC está compuesta por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).
Fuente: a24.com