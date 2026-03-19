Stevie Young, guitarrista de AC/DC, está internado y sus fans están preocupados

La decisión no respondió a una urgencia dramática sino a un cuadro que requería control médico. Stevie Young, de 69 años, quedó bajo observación mientras le realizan una batería completa de estudios para descartar cualquier complicación antes de los shows en River que comienzan el lunes 23 de marzo.

Un portavoz del grupo confirmó la noticia a la agencia Reuters: "Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias. Está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes".

Cómo serán los shows de AC/DC en Buenos Aires

Después de más de 16 años, AC/DC regresó a la Argentina en el marco de su Power Up Tour, la gira mundial que ya pasó por Europa, Estados Unidos, Australia y Chile. El 23 de marzo, previo al feriado del 24 en nuestro país, abre su primera fecha en el estadio de River Plate. Le siguen dos más: el 27 y el 31.

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La banda, liderada por Brian Johnson (voz) y Angus Young (guitarra líder), tendrá como banda invitada a The Pretty Reckless, el grupo estadounidense de hard rock liderado por Taylor Momsen, conocida por sus papeles en Gossip Girl y El Grinch.

El Power Up Tour toma su nombre del disco lanzado en 2020, dedicado a Malcolm Young, guitarrista y alma fundadora de la banda.

“El grupo era su bebé, la vida de Mal, era él quien nos empujaba a continuar. Siempre nos decía, ser músico es como hallarse a bordo del Titanic, el grupo continúa tocando independientemente de lo que le suceda al barco”, explicó su hermano Angus cuando se lanzó el disco.

La formación actual de AC/DC está compuesta por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

Fuente: a24.com