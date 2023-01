►TE PUEDE INTERESAR: Los Rolling Stones lanzarán una colección de 15 vinilos

“Ellos tenían un manager hace muchos años y yo no había reformado a The Stooges, todavía no me había mudado a Inglaterra. Y este tipo me dijo '¿Te interesaría unirte a ACDC? Están buscando cantante'”, contó.

igggy.jpg La Iguana se negó. Iggy Pop rechazó una oferta para ser el cantante de AC/DC.

Iggy, quien no confirmó si la invitación se produjo tras la muerte de Bon Scott en febrero de 1980, añadió: "Escuché su disco, pero no me veía haciéndolo. No era que no me gustaran, estaba bastante bien hecho el trabajo. Son precisos. Pero yo no era lo que necesitaban".

Al recordar al difunto cantante -reemplazado tras su muerte por Brian Johnson- evocó algunos "encuentros inolvidables". "Siempre los dos estábamos borrachos y drogados. Veo algunas fotos a veces en las que me sorprendo viéndonos juntos, pero no me acuerdo de aquellos momentos", señaló.

Esta semana, el músico estadounidense lanzará "Every Loser", su nuevo álbum solista, donde cuenta con colaboraciones de artistas como Duff McKagan, Chad Smith, Josh Klinghoffer, Travis Baker, Dave Navarro, Stone Gossard, Eric Avery y el fallecido baterista Taylor Hawkins.