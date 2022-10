Hoy con el nombre de Ssussudio, se sumergen en la obra del músico británico Phil Collins, quien este año terminó su extensa carrera como músico en los escenarios, en una gira con Génesis.

La propuesta de la banda, es llevar al público a disfrutar de un show que recorre las canciones más emblemáticas de Collins como solista, y además toda su etapa de Genésis. Serán más de 12 músicos en escena, recreando al máximo la trayectoria artística de uno de los intérpretes más escuchados del mundo. Un espectáculo de alto nivel, que contará con la participación especial de Gabriel Agudo en voz principal.

Músico, escritor, compositor y cantante, con un amplio reconocimiento en el ámbito del rock progresivo internacional. Actualmente es cantante de la Steve Rothery Band, banda del famoso guitarrista del grupo británico Marillion, y de In Continuum (ex Sound of Contact) a la que ingresó reemplazando a Simón Collins (hijo del famoso músico británico Phil Collins).

Phil Collins Génesis shows 3.jpg El músico, escritor, compositor y cantante Gabriel Agudo será la voz principal de la celebración a Phil Collins.

El show tendrá la participación de los músicos: Diego Ledda, Cristian Dibiagi, Mauricio Spátola, Gabriel Agudo, Sebastian Rivas, Lautaro Scarafia, Luis Danilo Rojas, Diego Romero, Jorge Luis Elias, Ariel González, Mercery Natalia, Daniela Calderón Herrera, Leslie Varas y Juli Castro Barello (artista invitada). La producción general es de Produciendo Estamos.

