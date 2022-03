Phil Collins se retira de los escenarios.

“Sí, después de esta noche, tendremos que conseguir trabajos de verdad”. El show estuvo integrado por 23 canciones y, contó con la sorpresiva presencia de Peter Gabriel entre el público: “Quizás él es el que está pidiendo a gritos ‘Supper’s Ready’, ¡no lo sé!”, bromeó Collins.

Phil Collins1.JPG

Genesis, trío que completan el teclista Tony Banks y el guitarrista-bajista Mike Rutherford, había anunciado su gira The Last Domino? Tour, tras 14 años de ausencia de los shows en vivo, pero varias fechas debieron cancelarse por el Covid. Al volver a actuar en vivo Phil Collins apareció débil y cansado, actuó sentado y ni siquiera podía usar el bastón para caminar.

“Yo no hago nada. No entreno para cantar en casa, para nada. Los ensayos son práctica. Mi salud cambia las cosas, hacer los shows sentado cambia las cosas”, explicaba a The Guardian.

En otra entrevista con la BBC, el músico se había sincerado sobre sus frustraciones y el sueño de poder actuar junto a su hijo Nicholas, quien durante esta última gira se unió a ellos en la batería. “Me gustaría tocar con él en el escenario, pero apenas puedo sostener un palillo de batería en la mano”, admitió.

Los problemas de salud de Phil Collins

En el año 2007 Collins sufrió el primer problema grave de salud cuando se dislocó una vértebra en medio de una de las giras de Genesis, un traspiés que derivó en graves daños en los nervios de las manos.

Dos años después, tuvo que someterse a una cirugía de espalda y después otra en 2015 que afectó de nuevo sus nervios. La enfermedad degenerativa que padece le impide utilizar las manos y mantenerse en pie durante los shows.

Phil Collins2.JPG

Estos problemas junto a la controvertida separación de su mujer Orianne Cevey le llevaron a anunciar su retirada en 2011, tras reconocer que todas estas situaciones complicadas le habían hecho consumir peligrosamente alcohol. Esta adicción derivó más tarde en una pancreatitis, por la que tuvo que ser operado de urgencia en 2012.

Además de todo ello, también ha tenido incidentes de varias caídas y accidentes por el poco control que tiene de su cuerpo, y fue diagnosticado de diabetes. Su representante afirmó en un comunicado que Collins sufría el síndrome del 'pie caído', lo que le provoca dificultad para levantar la parte delantera del pie y que es resultado de la segunda operación de espalda y lo que le impedía caminar con normalidad.