Soledad Pastorutti le cumplió el sueño a Luz Milagros, una cantante mendocina

La pequeña mendocina y la Sole interpretaron "Como será", lanzado en 1999. Con el sonido del piano de fondo, ambas se lucieron y recibieron la ovación del público.

"Fuerte ese aplauso, la verdad que cantás muy dulce", le dijo la Sole, e inmediatamente contó que la conoció gracias a un video que le mandaron a las redes.

"No lo puedo creer, es la verdad porque no lo ensayamos, no probó sonido, ella no escucha lo que puedo escuchar con el auricular. Una cancha para el escenario, nos entendimos con la mirada. Me sorprendiste para bien, me alegraste la noche", fueron las palabras de la cantante y compositora de 41 años.

Soledad Pastorutti cantó con la mendocina Luz Milagros

La mamá de Luz Milagros agradeció en el nombre de su hija el gesto de la Sole

"Porque cuando lo deseas de corazón los sueños de cumplen. Gracias a todos los que de una manera u otra ayudaron para que esto fuera posible. Mil gracias a vos @sole-pastorutti por la hermosa persona que sos y por darme la oportunidad de cumplir mi sueño. Gracias TUNUYAN.... LUZ MILAGROS", escribió María Soledad Cuello en su cuenta de Facebook.